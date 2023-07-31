Челябинск, 31 июля, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Останки женщины обнаружены в частном доме в Челябинской области, где мужчина на протяжении 14 лет удерживал в плену девушку. Об этом старший помощник руководителя регионального управления СКР Владимир Шишков сообщил 31 июля порталу «74.ru».

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Человеческие останки обнаружены во дворе дома в посёлке Смолино, расположенном неподалёку от областного центра. В этом доме с 2009 года мужчина удерживал и насиловал свою знакомую. На момент похищения девушке было 19 лет.

Похищенную никто не искал — она была из неблагополучной семьи, и никто о ней не беспокоился, отмечает издание. В настоящее время дом опечатан правоохранителями.

По словам местных жителей, в доме жил мужчина по имени Владимир и его мать. Самого хозяина видели редко, семья с соседями не общалась.

«Сейчас мужчина находится в больнице под надзором силовиков», — уточнили в СКР.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении жителя Челябинской области возбудили уголовное дело о похищении человека после того, как от него сбежала пленница. Женщина смогла покинуть частный дом, когда мужчину поместили в больницу в связи с обострением психического заболевания. В 2009 году, по данным следствия, подозреваемый заманил девушку в свой дом под предлогом совместного застолья.