Москва, 11 июля, 2023, 07:43 — ИА Регнум. «Отцовскую карту» с фиксированной суммой для траты на ребенка по аналогии с «Пушкинской картой» предложил ввести вице-спикер Госдумы Борис Чернышов министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Об этом рассказал 11 июля сам политик в беседе с РИА Новости.

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Как пояснил Чернышов, для «качественного времяпровождения» отцов с детьми на карту будет выделено 2 тысячи рублей на ребёнка в месяц, при этом деньги нельзя будет потратить на иные нужды. По мнению Чернышова, выделенной суммы должно хватить на полноценное времяпрепровождение отцов с детьми: поход в кино, зоосад, парк или детское кафе.

Чернышов уточнил, что он направил соответствующее предложение министру труда и социальной защиты Котякову.

«Существует стереотип — воспитанием ребенка занимается мать. Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает», — пояснил вице-премьер.

Политик добавил, что благодаря данной инициативе «мамы получат такую нужную им возможность отдохнуть» и уделить время себе, а отцы примут участие в воспитании детей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение палаты проект закона о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, которые прожили в браке более 10 лет и имеют детей. По предлагаемой ЛДПР инициативе участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи.

С начала 2023 года более 424 тысяч семей получили материнский капитал. Размер пособия на первого ребенка сегодня составляет 586,9 тысячи рублей, а на второго — 775,6 тысячи рублей.