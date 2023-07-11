Москва, 11 июля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. В России нужно повышать престиж отцовства, поэтому появление «Отцовской карты», как и любое расширение мер поддержки семей с детьми, позитивно скажется на демографии и поддержании здорового климата внутри семьи. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась уполномоченный по правам ребёнка в республике Татарстан, председатель всероссийского движения «Национальный родительский комитет», мать четверых детей Ирина Волынец.

Полина Серова ИА REGNUM

Ранее в Госдуме предложили разработать специальную карту, которая позволит расширить возможности проводить отцам время с детьми. Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил министру труда и социальной защиты Антону Котякову ввести «Отцовскую карту» с денежным депозитом на ребёнка по аналогии с «Пушкинской». Предлагается ежемесячно перечислять по две тысячи рублей на каждого ребёнка. По словам Чернышева, этой суммы достаточно, чтобы отец мог сводить ребёнка в кино, музей, зоопарк или детское кафе. Депутат обратил внимание, что сегодня в совершенно разных ситуациях наблюдается пренебрежение к отцам — так, даже главная мера поддержки называется «материнский капитал», и самого Чернышова как отца двух детей такое положение дел не устраивает.

Председатель «Национального родительского комитета» Волынец положительно оценила идею депутата и выразила надежду, что её поддержат на официальном уровне.

«Любое расширение мер поддержки семей с детьми позитивно скажется и на демографии, и на отношениях в семье, и на общении родителей с детьми. По сумме, конечно, чем больше — тем лучше. Но если такой нормы не было раньше, хорошо, что она вообще сейчас появится, и если её поддержат, хотя бы с таким бюджетом. К тому же на посещение культурных мероприятий есть акции и льготы», — поделилась Волынец.

Эксперт отметила, что государственные учреждения культуры нередко идут навстречу семьям с детьми, особенно многодетным или малоимущим. Для таких категорий граждан музеи, зоопарки или театры могут предоставлять льготы и скидки на посещение. Волынец обратила внимание, что если родители не знают о своих правах, какие государственные льготы им положены, то всегда могут обратиться к уполномоченному по правам ребёнка в своём регионе. По мнению собеседницы, при внедрении «Отцовской карты» важно обеспечить именно техническое действие программы по всей стране, потому что даже «Пушкинская карта» действует далеко не во всех регионах России.

«А нам же нужно привлечь и обеспечить вниманием всех пап в стране. У нас в России, как правило, каждый третий ребёнок воспитывается в неполной семье, и чаще всего с мамой. Поэтому нужно повышать престиж отцовства. И недавно я выступила инициатором введения в России звания «Отец-герой» по аналогии с «Мать-героиня», которое присваивалось бы отцу, который воспитал или воспитывает 10 и более детей, причём как родных, так и усыновлённых», — рассказала Волынец.

Эксперт поделилась, что в Госдуме уже поддержали идею, и осталось дождаться её внедрения на официальном уровне, тем более что в России немало многодетных отцов.

Так, многодетный папа, психолог Андрей Клеверин назвал очень хорошей и полезной идею депутата о создании «Отцовской карты».

«Есть действительно огромная проблема в отношениях отцов и детей, потому что не развита культура проведения времени вместе. Отцы, как правило, привыкли, что они зарабатывают деньги, а воспитание детей может ограничиваться контролем и отчитыванием за плохое поведение, что не способствует добрым отношениям между ребёнком и отцом. А если будет понимание, что у нас есть определённая сумма, которую нужно потратить, иначе она сгорит, и выбрать место, куда сходить, то это будет отличной возможностью укреплять отношения отцов и детей», — согласился Клеверин.

Будучи отцом пятерых сыновей, наш собеседник обратил внимание, что создателям карты стоило бы предусмотреть возможность посещения с детьми не только культурных, но и спортивных мероприятий. Как отметил Клеверин, нужно учитывать интересы как детей, так и отцов. Польза от совместного времяпрепровождения может потеряться, если отец, например, совсем не любит музеи, а совместное посещение, например, футбола или баскетбола будет ещё и позитивно сказываться на приобщении детей к спорту.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты Госдумы от ЛДПР предложили проект закона о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, которые прожили в браке более 10 лет и имеют детей. По предлагаемой ЛДПР инициативе участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи.