Херсон, 31 июля, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по позициям украинских войск в районе Антоновского моста в Херсоне, заявил журналистам представитель Министерства обороны РФ в Херсонской области.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Он отметил, что задачи, которые поставлены перед бойцами Вооружённых сил России, выполняются с успехом.

«В ночное время специальные подразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии — отряды «Шторм» 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады — во взаимодействии с речным резервом группировки войск «Днепр» успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в районе Антоновского моста», — сказал представитель ведомства в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля врио главы Херсонской области Владимир Сальдо написал, что российские военные полностью зачистили от ВСУ территорию на левом берегу Днепра у Антоновского моста. 2 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил, что Вооружённые сил России полностью уничтожили все подразделения украинской армии, которые пытались занять остров Антоновский рядом с указанным мостом.

16 июля Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины в боях у Антоновского моста потеряли по меньшей мере 100 человек убитыми. 24 июля врио губернатора заявил, что попытки украинских военных закрепиться у Антоновского моста обречены на провал.