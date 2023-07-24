Херсон, 24 июля, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Попытки украинских военных закрепиться у Антоновского моста в Херсонской области не имеют перспективы. Об этом 24 июля заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС

«С военной точки зрения, дачи в районе Антоновского моста — это бесперспективное место. Крошечный простреливаемый пятачок, превращенный в кровавую мясорубку», ― написал глава области в Telegram-канале.

Он также добавил, что украинское командование под давлением «западных кукловодов», без жалости бросает в конвейер смерти новые и новые группы.

При этом российское военное командование бережёт жизни своих бойцов.

«Наше военное командование <…> приняло осознанное решение устроить для противника своеобразный маленький Бахмут, где перемалываются силы киевского режима на херсонском направлении», ― добавил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сальдо заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) на правобережье Херсонской области оказались в тупиковой ситуации, они боятся переправлять крупные силы на левый берег Днепра.

Он добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Антоновского моста принципиально не изменилась. Украинская армия пытается перебрасывать на левый берег группы военных, которые систематически уничтожаются российской артиллерией.

По данным представителя командования группировки войск «Днепр», с 1 по 23 июля вооружённые формирования Украины в ходе боевых действий на территории Херсонской области потеряли до 880 человек личного состава, более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы, свыше 30 миномётов. Также ВС России уничтожили семь складов ВСУ и два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, три радиолокационных станции и две установки радиоэлектронной борьбы.

ВСУ за две недели потеряли на острове в районе Антоновского моста в Херсонской области до 86 военных.