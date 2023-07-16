Херсон, 16 июля, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в боях у Антоновского моста в Херсонской области потеряли убитыми по меньшей мере 100 человек личного состава. Об этом в воскресенье, 16 июля, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Оценочно, на самом «пятачке» у моста и на дачах враг потерял убитыми не менее 100 боевиков и ещё больше ранеными», — рассказал Сальдо в беседе с ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день самый важный участок у Антоновского моста зачищен от украинских военнослужащих и полностью взят под контроль Вооружёнными силами России.

Он отметил, что ВС России в боях у Антоновского моста применяли тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» и ракетный комплекс «Искандер».

Как передавало ИА Регнум, 13 июля Владимир Сальдо сообщил, что Вооружённые силы Украины продолжают безуспешные попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста. Он подчеркнул, что большая часть украинских подразделений уничтожается огнём артиллерии ещё до того момента, как они добираются до берега.