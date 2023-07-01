Геническ, Украина, 1 июля, 2023, 08:51 — ИА Регнум. В ночь на 1 июля российские военные полностью зачистили территорию на левом берегу Днепра у Антоновского моста в Херсонское области от ВСУ. Об этом 1 июля сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

РИА Новости Антоновский мост

«Минувшей ночью военнослужащие группировки войск «Днепр» окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста», — написал он.

Сальдо уточнил, что бойцы российского спецназа подошли к позициям украинской армии со стороны реки на лодках, устроив внезапную атаку с тыла, в результате чего к 03:00 мск взяли опорный пункт и гостиницу, в которой находились военные ВСУ.

Врио главы региона уточнил, что в операции принимали участие военнослужащие отряда «ШТОРМ», 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й бригады резерва и 205-й мотострелковой бригады, и добавил, что все они проявили «смелость, решительность и находчивость, ошеломив и разгромив противника».

«Всё, никаких «плацдармов» на левом берегу нет. Если попробуют сунуться крупными силами — будут также получать, но в большем масштабе», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня Сальдо заявил, что ВС России ведут зачистку местности около Антоновского моста от ВСУ. Он добавил, что российские военные ударили по засевшим там украинским боевикам ракетой комплекса «Искандер», в результате чего удалось ликвидировать 30 военных ВСУ и ещё около десяти были ранены.

До этого врио главы Херсонской области сообщал, что российские войска за последние двое сутки потопили шесть лодок, которые ВСУ пытались использовать для форсирования Днепра.