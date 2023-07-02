Херсон, 2 июля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Российские военные полностью уничтожили все подразделения ВСУ, которые участвовали в попытке занять остров Антоновский в Херсонской области, и зачистили территорию в районе Антоновского моста, сообщил на брифинге 2 июля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста», — сказал он.

По данным Минобороны, российские военные на херсонском направлении уничтожили за сутки 20 военных ВСУ. Также они разбомбили две гаубицы М777 американского производства и два военных автомобиля.

Как сообщил 30 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, зачистку от ВСУ территории около Антоновского моста вела группировка российской армии «Днепр».

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня российские военные рассказали о действиях в районе Антоновского моста. Они освобождали эту территорию от попытавшихся высадиться в этом районе украинских военных.

После разрушения Каховской ГЭС украинской армией российские военные убрали наблюдательные посты и передовые отряды с острова Антоновский, чем попытались воспользоваться ВСУ.

При этом никакой высадки украинской армии на территорию России — левый берег Днепра — не было, рассказал российский военный — начальник штаба полка с позывным Белый.