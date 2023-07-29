Вашингтон, 30 июля, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Полная некомпетентность президента Украины Владимира Зеленского подорвала контрнаступление Вооружённых сил страны. Такое мнение в интервью журналисту Стивену Гарднеру высказал подполковник ВС США Тони Шаффер.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, серьёзной ошибкой украинского лидера стало то, что он постоянно публично рассказывал о планах украинской армии нанести удар по тем или иным районам, а также о проблемах, с какими сталкивались ВСУ, например, с нехваткой западного вооружения или боеприпасов. Такая некомпетентная манера ведения наступления нанесла тяжёлый удар по украинцам, уверен подполковник.

«Открыто признавать то, что дела идут плохо, ― это всё равно что предупредить своего врага», ― пояснил Шаффер.

И русские осторожно, но эффективно этим воспользовались, добавил эксперт. По его словам, ВС России предприняли меры для того, чтобы вся эта огромная боевая мощь, которую Запад предоставил Зеленскому, использовалась совершенно бесполезно.

Подполковник также отметил, что силы Зеленского не сосредоточены на одной цели: два главных командира его армии, Валерий Залужный и Александр Сырский, хотят атаковать по совершенно разным направлениям, таким образом дробя ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, украинское контрнаступление планировали давно, но постоянно переносили. В итоге оно началось 4 июня. Однако в своих атаках киевские военные не преуспели. Об этом неоднократно заявляли Минобороны и президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что украинские потери в ходе контрнаступления превысили 26 тысяч человек. О чудовищном уроне украинской армии заявил и бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По данным Минобороны, с начала спецоперации ВСУ потеряли более 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин. Согласно данным украинских и западных чиновников, при отсутствии ощутимых успехов в контрнаступлении ВСУ потеряли почти пятую часть военного снаряжения, полученного от НАТО для ведения боёв против России.

Союзники Киева тем временем обеспокоены медленным ходом операции. Журналист и публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет никакого плана по наступлению, кроме как «держаться».

Западные чиновники считают, что медленный темп контрнаступления украинских войск обусловлен густой растительностью, которая скрывает российских военных. При этом, по мнению авторов статьи в британской газете The Times, реальной причиной провала контрнаступления ВСУ является отсутствие у Киева авиации и ракет большой дальности.