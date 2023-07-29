Лондон, 29 июля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Западные чиновники считают, что медленный темп контрнаступления украинских войск обусловлен густой растительностью, которая скрывает российских военных. Об этом 28 июля написала британская газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Западные официальные лица возлагают вину за медленное продвижение контрнаступления на пышные зеленые навесы, выросшие по всему региону после летних дождей, скрывающие российские позиции», — отмечается в материале.

По мнению авторов, реальной причиной провала контрнаступления ВСУ является отсутствие у Киева авиации и ракет большой дальности.

При этом в статье отмечается, что западная бронетехника оказалась слишком уязвимой. По мнению авторов, когда поставленный Западом танк движется по узкой улице, по нему легко наносить удар, из-за чего, по их словам, бои за каждую деревню стали для украинских войск кровопролитными.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг рассказал о причинах провала широко анонсированного украинского контрнаступления. По его словам, созданные российской армией минные поля в зоне спецоперации сильно тормозят наступательные действия ВСУ.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся выбирать «яд» на своё усмотрение после провала контрнаступления ВСУ. По его мнению, в этом случае Киеву придётся согласиться на мир с потерей территорий и потерей навсегда возможности вступления в НАТО, либо продолжить противостояние с Россией, что обернётся новыми потерями территорий и гибелью украинских военных.

До этого газета The Washington Post напомнила, что глава Объединенного комитета начальников штабов американской армии Марк Милли ранее предупреждал о плачевной судьбе Киева при продолжении конфликта. Генерал осенью прошлого года заявлял о необходимости мирных переговоров и рекомендовал не упустить момент для их проведения.