Волжский район, Марий Эл, 30 июля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг, приведших к смерти, после гибели восьми человек в Марий Эл, сообщили 30 июля в пресс-службе ведомства.

Ведомство сообщило о гибели восьми человек в Волжском районе республики на берегу озёр Малый Яльчик и Большой Яльчик. Семь тел нашли в том месте, где во время урагана в ночь на 30 июля обрушились деревья.

Из семи погибших трое — дети. Их тела нашли после расчистки прибрежной территории озёр, находящейся в ведении национального парка «Марий Чодра». Ещё один человек умер в больнице.

«Следственными органами СК России по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам (часть 3 статьи 238 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил докладывать о ходе расследования руководителю регионального управления ведомства Евгению Тумандейкину.

Как сообщало ИА Регнум, в Приволжском федеральном округе в ночь на 30 июля из-за непогоды десять человек погибли и 76 пострадали. Только в Марий Эл погибли восемь человек — на пляже, где деревья во время урана рухнули на палатки и машины. Среди отдыхавших было много жителей Татарстана.

Местные власти сообщили о гибели семи человек — четверых взрослых и троих детей, затем появилась информация о восьмой жертве. В больницу попали десять человек.