Йошкар-Ола, 30 июля, 2023, 06:32 — ИА Регнум. До семи человек возросло число погибших из-за падения дерева на диком пляже во время урагана в Республике Марий Эл. Об этом 30 июля сообщил журналистам глава комитета гражданской обороны и защиты населения республики Александр Малкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана

«В 18 часов шквалистый ветер повалил большое количество деревьев возле озера Яльчик. Здесь излюбленное место отдыха не столько даже жителей Марий Эл, сколько жителей Татарстана», — уточнил Малкин.

По словам Малкина, ориентировочно возле дикого пляжа было припарковано около 500 автомобилей и развёрнут большой палаточный лагерь. На настоящий момент возле озера остаётся большое количество заваленных палаток и автомобилей. Спасатели и полиция Марий Эл продолжат свою работу с наступлением утра.

Согласно обновлённым данным, жертвами стихии стали четверо взрослых и трое детей. Ещё 15 человек было госпитализировано. По последним данным МЧС, травмы получили 22 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Двое пострадавших отдыхали на озере Таир, остальные пострадавшие и погибшие отдыхали на озере Яльчик. Всего под наблюдением медиков в больнице находятся 17 человек, включая двоих детей.

Ранее ИА Регнум сообщало о трёх взрослых и троих детях, погибших в результате падения деревьев во время урагана в Марий Эл. Кроме того, из-за разгула стихии было обесточено 36 тысяч потребителей. Над восстановлением энергоснабжения работают больше 39 бригад. Предполагается, что подача электроэнергии будет восстановлена в течение суток.

Также сообщалось, что в Татарстане во время урагана погибла девочка 14 лет. Отмечается, что трагедия произошла недалеко от поселка Боровое Матюшино в Лаишевском районе, где девочка отдыхала с родителями. На палатку семьи упало дерево и придавило девочку.