В Марий Эл число жертв урагана возросло до семи человек
В Марий Эл число погибших во время урагана на диком пляже возросло до семи человек
Йошкар-Ола, 30 июля, 2023, 06:32 — ИА Регнум. До семи человек возросло число погибших из-за падения дерева на диком пляже во время урагана в Республике Марий Эл. Об этом 30 июля сообщил журналистам глава комитета гражданской обороны и защиты населения республики Александр Малкин.
«В 18 часов шквалистый ветер повалил большое количество деревьев возле озера Яльчик. Здесь излюбленное место отдыха не столько даже жителей Марий Эл, сколько жителей Татарстана», — уточнил Малкин.
По словам Малкина, ориентировочно возле дикого пляжа было припарковано около 500 автомобилей и развёрнут большой палаточный лагерь. На настоящий момент возле озера остаётся большое количество заваленных палаток и автомобилей. Спасатели и полиция Марий Эл продолжат свою работу с наступлением утра.
Согласно обновлённым данным, жертвами стихии стали четверо взрослых и трое детей. Ещё 15 человек было госпитализировано. По последним данным МЧС, травмы получили 22 человека, в том числе четверо несовершеннолетних. Двое пострадавших отдыхали на озере Таир, остальные пострадавшие и погибшие отдыхали на озере Яльчик. Всего под наблюдением медиков в больнице находятся 17 человек, включая двоих детей.
Ранее ИА Регнум сообщало о трёх взрослых и троих детях, погибших в результате падения деревьев во время урагана в Марий Эл. Кроме того, из-за разгула стихии было обесточено 36 тысяч потребителей. Над восстановлением энергоснабжения работают больше 39 бригад. Предполагается, что подача электроэнергии будет восстановлена в течение суток.
Также сообщалось, что в Татарстане во время урагана погибла девочка 14 лет. Отмечается, что трагедия произошла недалеко от поселка Боровое Матюшино в Лаишевском районе, где девочка отдыхала с родителями. На палатку семьи упало дерево и придавило девочку.