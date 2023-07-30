Москва, 30 июля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Десять человек стали жертвами разгула стихии в Приволжском федеральном округе. Об этом 30 июля сообщили в МЧС России.

«Всего в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли десять человек и 76 пострадали», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Также в МЧС уточнили и число пострадавших у озера Яльчик в палаточном лагере. Так, из-аз непогоды травмы получили 29 человек, 16 из них доставили в медучреждения. Им оказывается вся необходимая медпомощь. Ещё восемь человек погибли.

По данным ведомства, от ливня и сильного ветра в Приволжском федеральном округе пострадали восемь субъектов, в 520 населённых пунктах нарушено энергоснабжение, упали более 500 деревьев, у свыше 40 домов повредило кровлю.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля в Татарстане девочка-подросток погибла из-за упавшего на палатку, где она находилась, дерева во время урагана. Трагедия произошла недалеко от поселка Боровое Матюшино в Лаишевском районе.

В тот день на территории региона прошли сильные ливни с грозой и шквалистым ветром. Спасателям поступили сообщения о 38 случаях падения деревьев.

По данным регионального минздрава, по состоянию на утро 30 июля поступила информация о 24 пострадавших в Татарстане в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических. Двух человек госпитализировали, ещё 21 человек проходит амбулаторное лечение после осмотра врачами.

До восьми увеличилось число погибших во время урагана возле озера Яльчик в Марий Эл. Ещё девять пострадавших доставили в больниц. Глава комитета гражданской обороны и защиты населения республики Александр Малкин заявил 30 июля, что накануне семь человек погибли на пляже у Яльчика во время урагана.

Вечером 29 июля на лесной массив возле озера налетел сильный ветер, повалив деревья. Рядом с диким пляжем находился палаточный лагерь и несколько сотен автомобилей.

По меньшей мере четверо человек пострадали из-за похождения циклона в Ульяновской области.