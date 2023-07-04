Вашингтон, 4 июля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Внешняя политика Соединённых Штатов по отношению к России поставила мир на грань ядерной войны. Об этом говорится в статье американского журнала Harper’s Magazine.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авторы напоминают, что ещё в 1997 году американский историк и дипломат Джордж Кеннан отмечал, что стремление США восстановить атмосферу холодной войны будет самой роковой ошибкой политики Вашингтона за всю эпоху после окончания холодной войны.

Отмечается, что США бесцеремонно расширяли свои обязательства в области ядерных гарантий и ядерной безопасности, создав тем самым постоянно расширяющиеся границы небезопасности. И они делали это, зная, что Россия является великой державой с собственным ядерным арсеналом с вполне понятным неприятием своего поглощения в глобальной порядок на условиях Соединённых Штатов, уточняется в статье.

Автор статьи обратил внимание на то, что ядерному противостоянию между США и Россией на фоне конфликта на территории Украины уделяется недостаточно внимания.

Отмечается, что Вашингтон приближается к прямому конфликту с Москвой, ядерные силы США и России, которые находятся всегда наготове, в настоящее время приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Автор отмечает, что риск катастрофической и быстрой эскалации ядерного противостояния между двумя сверхдержавами выше, чем когда-либо в истории.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение о том, что одним из вариантов разрешения противостояния в мире является третья мировая война, в которой не будет победителей. Он отметил, что тот тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет лишь усугубляться, фаза противостояния будет очень долгой и продлится десятилетия.

Вторым способом разрешения мирового противостояния Медведев назвал поиск труднейших компромиссов на протяжении долгого времени.

Заместитель председателя Совета безопасности России призвал сформировать новый уважительный миропорядок, основанный на балансе интересов всех стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил о якобы намерении России подорвать ЗАЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг обвинения и назвал их ложью. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и МАГАТЭ заинтересованы в продолжении контактов по безопасности станции.