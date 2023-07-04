Москва, 4 июля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Антироссийская политика властей США — это не случайность, а выстроенный внешнеполитический курс Вашингтона, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). Об этом он заявил 4 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее журнал Harper’s Magazine опубликовал материал, в котором отмечалось, что США совершили роковую ошибку в отношениях с Россией, перестав воспринимать её как страну, с которой необходимо считаться, и тем самым вывели мир на порог атомной войны.

По мнению Новикова, действия властей США в отношении России не следует считать каким-то случайным фактором. Эта политика выстраивается американской политической элитой, и это одно из существенных направлений внешнеполитического курса Вашингтона.

Парламентарий подчеркнул, что Демократическая и Республиканская партии США достигли внутриэлитного консенсуса по вопросу о том, что с РФ следует сотворить то же, что однажды удалось сделать с Советским Союзом.

«И они требуют того же от партнёров США по НАТО», — сказал Новиков.

По его словам, есть вполне определённая стратегия, связанная с использованием Украины против России. Эта стратегия активизировалась именно тогда, когда на самой Украине в нулевые годы стала превалировать точка зрения, что, несмотря на разрушение СССР, для Украины наилучший путь экономического и политического развития — это интеграция с братской Россией. По времени это совпало с планами по созданию Таможенного союза.

Новиков подчеркнул, что на Украине были сильны настроения, связанные с вхождением этой республики в состав Таможенного союза. Более того, Компартия Украины объявила о готовности провести политическую кампанию по организации референдума по присоединению Украины к Таможенному союзу.

«В этот самый период, считая эту тенденцию весьма негативной для себя, США и их союзники взяли курс на слом каких бы то ни было естественных политических процессов на Украине, апогеем чего стали 2013–2014 годы, когда произошёл государственный переворот и к власти были приведены абсолютно антироссийские силы», — сказал Новиков.

В связи с этим он подчеркнул, что речь идёт не о какой-то случайной ошибке США, а о долговременной стратегии. Это не означает, что она будет успешной. Но Вашингтон действует именно в этом направлении.

Вместе с тем депутат согласился с тем, что риски ядерной войны растут и продолжат увеличиваться по мере того, как на ключевых постах в ЕС будут располагаться те, кто уже очень далёк от понимания смысла Второй мировой войны и той работы, которуювели СССР и США, стараясь не допустить третьей мировой войны. К сожалению, сейчас к вопросам использования наиболее опасных видов вооружений многие западные политики относятся куда легкомысленней, чем их предшественники.

«Поэтому угроза применения атомного оружия растёт. И гарантией защиты России от неприятностей является достижение целей специальной военной операции — то есть демилитаризация и денацификация Украины в относительно короткий исторический срок», — подытожил Новиков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению авторов Harper’s Magazine, США постоянно расширяли границы глобальной небезопасности, зная, что Россия — это великая держава с собственным ядерным арсеналом. В результате в настоящее время риск стремительной эскалации ядерного противостояния оказался выше, чем когда-либо прежде.

До этого экс-конгрессмен Деннис Кусинич заявил, что Россию считают врагом из-за лживых обвинений, запущенных властями США. По его словам, таков результат реконструкции социально-политической реальности, проведённой по указке Вашингтона.

Между тем, по мнению учёных, ядерная война между США и Россией может привести к долгой ядерной зиме и гибели от голода более 5 млрд человек. Умрут около 99% населения Америки, Европы, России и Китая. После всех ядерных атак человечество столкнётся с долгой ядерной зимой, когда средняя температура по всей планете опустится на 15–30 градусов Цельсия.