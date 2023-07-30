Москва, 30 июля, 2023, 09:59 — ИА Регнум. В Московской воздушной зоне, куда входят российская столица и Подмосковье, сняли ранее введённые ограничения на полёты любых воздушных судов. Об этом 30 июля сообщили в экстренных службах.

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«Режим снят, все входит в плановый график», — заявил в беседе с ТАСС источник.

По его словам, в общей сложности из-за действовавших ограничений задержали почти 20 рейсов. Некоторые самолёты направили на запасные аэродромы, а остальные продолжали находиться в небе.

Как сообщало ИА Регнум, в московском аэропорту Внуково задержалась часть авиарейсов. Практически все авиарейсы, прибытие и отлёт которых запланированы на временной промежуток с 04:00 до 06:00, задержаны на срок от получаса до двух часов и более.

По состоянию на 05:00 мск задержаны девять авиарейсов на прилёт и четыре — на вылет. Другие аэропорты города Москвы работали в штатном режиме.

Ночью 30 июля украинские беспилотные летательные аппараты атаковали деловой центр «Москва-Сити». Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, в результате нападения оказались незначительно повреждены фасады двух офисных высотных зданий. Никто не пострадал.

Атаку, по данным Минобороны, Украина совершила с использованием трёх беспилотников. Все дроны нейтрализовали российские военные. Один БПЛА сбили над территорией Одинцовского района Московской области с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО). Два других дрона попали под действие комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и их удалось подавить. Они упали на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

После атаки в районе делового центра «Москва-Сити» перекрыли движение по Тестовской улице, расположенной между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной.