Москва, 30 июля, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Часть авиарейсов задержана на прилёт и вылет в московском аэропорту Внуково. Об этом 30 июля свидетельствуют данные онлайн-табло.

Maxfastov Аэропорт «Внуково»

Практически все авиарейсы, прибытие и отлёт которых запланированы на временной промежуток с 04:00 до 06:00 задержаны на срок от получаса до двух часов и более.

По состоянию на 05:00 мск задержаны девять авиарейсов на прилёт и четыре на вылет. Другие аэропорты города Москвы работают в штатном режиме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников на деловой центр «Москва-Сити». В результате нападения оказались незначительно повреждены фасады двух офисных высотных зданий, пострадавших при атаке нет.

Предыдущая попытка атаки городских объектов в Москве была предпринята украинским беспилотником в ночь на 28 июля. Дрон был сбит силами Министерства обороны, пострадавших и разрушений удалось избежать.