Вашингтон, 29 июля, 2023, 11:28 — ИА Регнум. США продолжают контактировать с Россией по вопросу операций в воздушном пространстве Сирии. Об этом 28 июля заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в формате «два плюс два» (AUSMIN) с участием госсекретаря США Энтони Блинкен, а также глав минобороны и МИД Австралии Ричарда Марлза и Пенни Вонг, которую транслировали на сайте американского оборонного ведомства.

Минобороны. рф Авиабаза «Хмеймим» в Сирии

«Мы продолжим взаимодействовать, используя установленные каналы, чтобы сообщать о нашей обеспокоенности, и мы продолжим взаимодействовать с высоким руководством соответствующим образом», — сказал он.

Остин отметил, что продолжат вести такого рода операции так, как они считают нужным, защищая свои интересы с использованием всех возможностей.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил об опасном сближении беспилотного летательного аппарата MQ-9 возглавляемой США коалиции с самолётами ВКС России в небе у Эль-Баба. Он уточил, что российские пилоты продемонстрировали высокий профессионализм и не допустили столкновения с американским дроном.

Позднее командующий девятой воздушной армией ВВС США Алекс Гринкевич обвинил Россию в повреждении беспилотника MQ-9 Reaper в воздушном пространстве Сирии. По его утверждению, российский самолёт подлетел к дрону на опасное расстояние и выпустил осветительные ракеты, одна из которых прилетела в винт БПЛА.

Позднее Гуринов назвал обвинения американской стороны необоснованными. Он заявил, что полёт американского дрона носил исключительно провокационный характер и российские пилоты показали высокий профессионализм, сумев предотвратить столкновение.