Дамаск, 23 июля, 2023, 22:36 — ИА Регнум. В Сирии допущено опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 возглавляемой США коалиции с самолётами ВКС России в районе Эль-Баб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

Tangopaso БПЛА MQ-9

«Российские лётчики вновь продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно приняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами коалиции», — отметил он.

Также в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, снова зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства сирийских границ тремя парами истребителей F-16 коалиции, добавил Гуринов.

Всего за сутки было зарегистрировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации со стороны возглавляемой США коалиции, заключил контр-адмирал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в воздушном пространстве Сирии зафиксировано воздействие системами наведения американских истребителей F-16 в отношении самолёта ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики.

В районе Эт-Танф произошло десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами американских истребителей F-16 и одной парой истребителей коалиции США «Рафаль».