Дамаск, 27 июля, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Опасное сближение беспилотника MQ-9 международной коалиции с самолетами ВКС России Су-35 и Су-34 произошло в Сирии 26 июля, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике (ЦПВС) Олег Гуринов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России в Сирии

Инцидент зафиксировали в районе Эль-Баб. Гуринов напомнил, что США обвинили в произошедшем российских летчиков. Однако, как подчеркнул контр-адмирал, указанные обвинения необоснованны.

Он подчеркнул, что полет беспилотника носил исключительно провокационный характер, а российские пилоты показали «высокий профессионализм» и смогли предотвратить столкновение.

Кроме того, по словам Гуринова, летчики ВКС РФ вновь зафиксировали облучение их системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому задействованию бортовых комплексов обороны и запуску ложных тепловых целей.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая Олег Гуринов рассказал, что самолёты западной коалиции в Сирии стали чаще активировать боевые системы наведения на российские воздушные цели на востоке страны. Он отметил, что США по-прежнему целенаправленно и систематически грубо нарушают протоколы деконфликтации и Меморандума по безопасности полётов над сирийской территорией.

6 июля центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) обвинило российских пилотов в Сирии в том, что те якобы совершили небезопасные манёвры по отношению к американским беспилотникам. В сообщении говорилось, что аппараты MQ-9 Reaper проводили операции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и к ним якобы приблизились три российских истребителя.

В свою очередь посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что эти обвинения выходят за рамки приличий, поскольку именно военные Соединенных Штатов ежедневно нарушают правила безопасности полётов.

15 июля агентство Associated Press распространило информацию о том, что Пентагон взволнован возросшей, по мнению этого ведомства, российской активностью в небе над Сирией и планирует противостоять указанным действиям. В министерстве уже прорабатывают несколько решений.