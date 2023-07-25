Вашингтон, 25 июля, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Центральное командование ВВС США обвиняет Россию в повреждении американского разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper («Жнец») в небе над Сирией. Это заявление сделал командующий девятой воздушной армией Алекс Гринкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM

«23 июля российский военный самолёт выпустил осветительные ракеты, повредив американский беспилотник MQ-9», — говорится в заявлении.

Гринкевич также заявил, что российский самолёт якобы подлетел на опасное расстояние к американскому беспилотнику, из-за чего одна из осветительных ракет попала в винт дрона. Повреждённый аппарат в результате смогли доставить на американскую базу, но командующий обвинил российскую в армию в отвлечении сил США от окончательного разгрома ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля 2023 года замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что в этот день американский MQ-9 приблизился на опасное расстояние к истребителю ВКС России. Он отметил, что российские пилоты проявили профессионализм, предотвратив столкновение самолёта с дроном.

Кроме того, Гуринов сообщил, что районе Эт-Танф сирийской провинции Хомс, через который проходят международные воздушные трассы, в тот день снова зафиксировали шесть нарушений воздушного пространства сирийских границ тремя парами истребителей F-16 американской коалиции.