Москва, 9 июня, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин констатировал, что контрнаступление ВСУ началось, об этом свидетельствует применение стратегических резервов.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

«Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов», — сообщил он журналистам.

Глава государства добавил, что все предпринятые ВСУ попытки контрнаступления провалились, при этом наступательный потенциал существует.

Российский лидер отметил, что в эти дни наблюдаются значительные потери войск украинского режима.

«Известно, что при наступательных операциях потери идут 3 к 1, это такая классика, но в данном случае это значительно превышает классические показатели», — отметил он, добавив, что ни на одном из участков противник успеха не имел.

Владимир Путин подчеркнул, что всё это достигается благодаря героизму и мужеству российских бойцов, а также правильной управлению и организации войсками, высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений.

Он добавил, что в минувшие двое суток бои были очень интенсивные.

«Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли своих целей и задач. Это абсолютно очевидная вещь», — подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трёх последних суток. Он подчеркнул, что ВСУ сосредоточили на разных участках фронта большое количество живой силы и техники. Российские войска сорвали все атаки военных Украины.

Ни на одном из направлений противник успеха не добился, понёс значительные потери. Так, за день 4 июня были ликвидированы 300 военнослужащих ВСУ, уничтожено 14 автомобилей, 26 боевых бронированных машин и 16 танков.

5 июня киевский режим также попытался осуществить наступление на нескольких направлениях, но был остановлен, ВСУ потеряли свыше 1,6 тыс. военнослужащих.

8 июня Шойгу заявил, что специально подготовленные резервные силы ВСУ не смогли выполнить прорыв на запорожском направлении, за минувшие сутки враг потерял 945 человек и 33 танка. Шойгу отметил мужество и героизм российских солдат и офицеров, сорвавших попытки наступления ВСУ.