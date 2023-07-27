Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ходе последней атаки в Запорожской области понесли большие потери, в том числе потеряли более 200 человек. Об этом 27 июля сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Кадр из видео

«Кроме боевой техники, конечно, у противника очень большие потери личного состава, свыше 200 человек», — рассказал он.

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Путин с сожалением отметил, что не обошлось без потерь и с российской стороны, но они более чем в 10 раз меньше.

Он добавил, что Запорожское направление стало главным для наступления ВСУ, в последнее время там активировались боевые действия. При этом противник не имел успехов ни на одном из направлений удара, его отбросили.

Президент также подчеркнул, что российские бойцы проявили массовый героизм на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ начали попытки провести контрнаступление начиная с 4 июля 2023 года. Как ранее отметил Путин, украинская сторона задействовала стратегические резервы и это подтверждает начало масштабного наступления.

Об отсутствии успехов у ВСУ неоднократно сообщали в Минобороны России, а также западные эксперты и журналисты.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что украинская сторона не смогла добиться успеха ни на одном из направлений наступления и не достигла своих целей. Он назвал атаки ВСУ мясными штурмами, которые так и смогли прорвать оборону российской армии.

Газета Bild сообщила о секретном докладе бундесвера Германии, в котором раскритиковали тактику ВСУ, выбранную для контрнаступления.

Консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади отметил, что ВСУ столкнулись с большой проблемой, пытаясь прорвать укрепления ВС России. Ни у одной страны в мире нет опыта по преодолению настолько мощной обороны. Для того, чтобы сохранить технику украинским солдатам приходится передвигаться пешком, в том числе таким образом доставлять боеприпасы.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил в беседе с ИА Регнум, что новые попытки ВСУ прорвать оборону российской армии также не увенчаются успехом. Он также отметил, что украинская сторона может начать пытаться атаковать на новых направлениях.