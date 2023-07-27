Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 15:05 — ИА Регнум. В последние дни ВСУ активизировались, в том числе на запорожском направлении, заявил 27 июля президент Владимир Путин на полях саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин

«Что касается последних дней, то да, действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы. Существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара — на запорожском направлении», — сказал Путин.

Он добавил, что 26 июня шли активные боевые действия в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

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Президент отметил, что ни на одном из участков фронта ВСУ не добились успеха, неся при этом большие потери. Украинскую армию отбросили, попытки атаковать российские позиции ВСУ не удались.

Как сообщили 27 июля в Минобороны, на запорожском направлении ВСУ пытались наступать в районе села Работино, задействовав до трёх батальонных тактических групп из стратегического резерва.

Эта попытка провалилась, и 26 июля ВСУ в течение ночи восстанавливали боеспособность, активных действий не предпринимая. ВСУ понесли большие потери.

Также российские военные за сутки 26 июля отразили атаки ВСУ на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На донецком ВСУ потеряли 210 военных, на краснолиманском — 185 и на южнодонецком и запорожском — 280.