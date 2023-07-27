Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 27 июля об уничтожении 60% техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«60% техники ВСУ в ходе боёв уничтожили», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов об украинском контрнаступлении.

Глава государства отметил при этом, что 40% украинской техники ликвидировали российские лётчики.

Также президент добавил, что противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, уничтожили российские военные.

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Газета Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщила 27 июля, что во время попыток контрнаступления украинская армия потеряла почти пятую часть снаряжения, которое ей для этого поставило НАТО. Это признают и на Украине, и на Западе.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 25 июля сообщил, что армия России уничтожила в зоне спецоперации около 30% техники ВСУ, полученной Киевом от Запада.

Путин заявил 22 июля, что в зоне СВО российские войска уничтожили рекордное количество поставленной ВСУ западной военной техники. Президент тогда уточнил, что с начала наступательных действий 4 июня потери украинских военных уже превысили 26 тыс. человек.