Москва, 28 июля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. В результате попыток наступления на южнодонецком направлении в зоне проведения спецоперации Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли большие потери как в живой силе, так и в технике. Об этом 28 июля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российские военные подбили три немецких танка Leopard и два французских колёсных танка AMX.

Кроме того, украинская армия лишилась 17 боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин, артиллерийской системы М777 производства США, а также боевой машины зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

«[На этом направлении] уничтожено до 180 украинских военнослужащих», ― добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 27 июля, на южнодонецком направлении российские войска отразили попытку наступления ВСУ у Урожайного в ДНР. На запорожском направлении после провала наступления ВСУ севернее Работино, в котором задействовали до трёх батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, украинская армия, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливала боеспособность и активных действий не предпринимала.

За сутки на этих двух направления ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих, 25 танков, десять БМП, три боевые бронированные машины, два автомобиля, чешскую боевую машину РСЗО RM-70 Vampire, а также две британские гаубицы FH-70.

26 июля на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отразили несколько атак ВСУ в направлении Старомайорска. В результате неудачных атак противник понёс потери в живой силе и отступил.