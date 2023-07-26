Донецк, 26 июля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Российские войска за последние сутки отразили несколько попыток украинских сил атаковать в районе населенного пункта Старомайорск на южнодонецком направлении, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Иван Шилов ИА Регнум ВС России

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражены несколько атак противника в направлении Старомайорска», — сказал военнослужащий, слова которого приводит ТАСС.

В результате неудачных атак противник понёс потери в живой силе и отступил. Кроме того, артиллерия Вооружённых сил России поразила места скопления солдат ВСУ в районе юго-восточнее Равнополя.

При ударах удалось уничтожить украинский танк и пикап с военными. Также российские бойцы смогли поразить буксируемую гаубицу «Гиацинт» в районе населенного пункта Нескучное и минометный расчёт в районе населенного пункта Новый Комар.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил, что ВСУ за сутки пытались провести наступательные действия на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях. Их атаки удалось отразить в районах Белогоровки в ЛНР, Зайцево, Первомайского, Марьинки и Клещеевки в ДНР.

Украинские силы потеряли в этих районах в общей сложности до 610 человек, а также один танк, американскую гаубицу М777 и британскую FH-70.