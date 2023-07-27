Москва, 27 июля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Российские войска успешно отразили попытки атак украинской армии на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях в зоне спецоперации. Об этом 27 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение суток Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях», — сказал он.

Военный уточнил, что на донецком направлении войска группировки «Юг» совместно с авиацией и артиллерией отразили девять попыток атак ВСУ у Авдеевки, Марьинки и Кирово в ДНР.

«Потери противника за сутки составили свыше 210 украинских военнослужащих, один танк, семь боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы: Д-20 и «Мста-Б», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-5», — указал Конашенков.

Он уточнил, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили попытку атаки ВСУ в направлении Червоной Дибровы в ЛНР, в ходе чего было уничтожено свыше 15 украинских военных, БМП и один автомобиль.

«Потери противника на данном направлении составили до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», — добавил официальный представитель Минобороны.

Военный заявил, что на южнодонецком направлении российские войска отразили попытку наступления ВСУ у Урожайного в ДНР.

«На запорожском направлении после провала наступления ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области, в котором было задействовано до трёх батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, противник, понеся большие потери, в течение ночи восстанавливал боеспособность и активных действий не предпринимал», — добавил Конашенков.

Он уточнил, что за сутки на этих двух направления ВСУ потеряли свыше 280 военнослужащих, 25 танков, десять БМП, три боевые бронированные машины, два автомобиля, чешскую боевую машину РСЗО RM-70 Vampire, а также две британские гаубицы FH-70.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что российская армия продвинулась на краснолиманском направлении до 12 км и на 3 км вглубь украинской обороны. Он уточнил, что украинские войска за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 185 военнослужащих, три бронемашины, три пикапа, две гаубицы и одну САУ.

До этого официальный представитель Минобороны отмечал, что российские войска продвинулись до 3 км на краснолиманском направлении по фронту и до 2,7 км вглубь обороны ВСУ.