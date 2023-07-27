Москва, 27 июля, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков рассказали подробности обстрела ВСУ, под который они вместе с коллегами из «РИА Новости» попали 22 июля в Запорожской области.

По словам Шикова, украинские боевики несколько раз целенаправленно ударили по российским журналистам. Вся основная часть журналистской работы к моменту обстрела уже была выполнена, и оставалось закончить сюжет на новой точке съёмки. Как только они туда прибыли, раздались хлопки. Шиков отметил, что с момента первого хлопка до прилёта прошло 25 секунд.

«Я услышал хлопок, причём, очень сильный и страшный хлопок. Почувствовал жжение, первые три-пять секунд был в шоке, пока понял, что произошло», — рассказал мужчина.

Взрывом с него снесло каску и рассекло осколками очков щёку. Затем он увидел лежащих на земле коллег.

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«Смотрю: лежит Ростик, рядом с ним Костя фотограф. Ростик в это время разговаривал, как настоящий журналист, камеру из рук не выпускал», — описал Шиков, говоря о ранении военкора РИА Новостей Ростислава Журавлёва и фотографа Константина Михальчевского. Позднее Журавлёв скончается от полученных ран.

В этот момент произошёл второй удар. Журналисты отметили мужественность водителя, который отвёз их в госпиталь: по его словам, мужчина сделал это, несмотря на собственные тяжёлые ранения.

«Когда я увидел, какие у него повреждения… Не знаю, он просто молодец», — рассказали они.

Шиков выразил глубокое сожаление в связи с гибелью Ростислава Журавлёва, с которым, по его словам, они долго работали вместе бок о бок.

Его коллега, Роман Польшаков добавил, что во время обстрела также погиб сопровождавший репортёров офицер Минобороны Дмитрий Кузьмин. Корреспондент отметил, что военный фактически принял первый удар и погиб на месте. Уже после этого Польшаков, как и Шиков, начал приходить в себя и осматривать место случившегося.

«Увидел Ростика лежащего, он записывал стендап, что ранен. Рядом с ним Костя стоял. Я понимаю, что ближайшая машина в 300 метрах. Запрашивали эвакуацию по рации», — рассказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля российские журналисты попали под кассетный обстрел украинских войск в Запорожской области. В результате этого от тяжёлых ранений погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв, получили ранения фотограф Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Польшаков оказался ранен осколками в живот и спину, один осколок прошёл навылет в ногу, второй практически подобрался к сердцу. Шиков получил сильную контузию и осколочные ранения мягких тканей и перелом костей таза.

По данным Минобороны, украинские войска нанесли по журналистам удар с применением кассетных боеприпасов. В МИД РФ заявили, что атака не была случайной — журналисты готовили репортаж о применении Киевом запрещённых средств ведения войны. По факту обстрела СК возбудил уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил посмертно наградить погибшего Ростислава Журавлёва медалью «Доблесть и отвага». Постоянное представительство России при ЮНЕСКО намерено потребовать осуждения убийства журналиста в зоне СВО.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные атаки на корреспондентов считаются во всём мире серьёзным преступлением. Представитель Кремля выразил соболезнования родным и близким погибшего военного корреспондента и пожелал скорейшего выздоровления журналистам, получившим ранения. 27 июля президент России Владимир Путин наградил журналистов орденами Мужества, Журавлёва — посмертно.