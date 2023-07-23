Москва, 23 июля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Постоянное представительство России при ЮНЕСКО потребует, чтобы международная организация осудила убийство военного корреспондента Ростислава Журавлёва в зоне СВО. Об этом сообщил 23 июля постпред Ринат Аляутдинов.

РИА Новости Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

«Этот вопрос входит в мандат организации. Мы также привлечём внимание стран-членов к этому очередному гнусному преступлению киевского режима», — подчеркнул дипломат в беседе с РИА Новости.

Аляутдинов отметил, что убийства других российских журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского организация проигнорировала, не выразив своей позиции. Российская сторона привлекала внимание к этим терактам, заявляла о них на площадках ЮНЕСКО, направляла письма генеральному директору, но так и не получила реакции.

К сожалению, в деятельности секретариата ЮНЕСКО наблюдаются двойные стандарты, хотя безопасность журналистов входит в мандат организации, а её руководство обязано осуждать любое насилие над репортёрами, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля группа российских журналистов попала под обстрел со стороны ВСУ в зоне спецоперации. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв получил тяжелые ранения и скончался во время эвакуации. Ранения получили фотограф Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

По данным Минобороны, украинские войска нанесли по журналистам удар с применением кассетных боеприпасов. В МИД РФ заявили, что атака не была случайной — журналисты готовили репортаж о применении Киевом запрещённых средств ведения войны.