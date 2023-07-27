Нью-Йорк, США, 27 июля, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что работа по восстановлению зерновой сделки продолжается со всеми заинтересованными участниками. Об этом он сообщил 27 июля на пресс-конференции в штаб-квартире организации.

РИА Новости/Сергей Пивоваров

«Контакты со всеми сторонами будут продолжены. С Турцией, Украиной, Россией, другими сторонами, способными оказывать влияние на мировой рынок агропродукции», — заявил генсек.

Гутерриш отметил, что нацелен на договорённости, отвечающие интересам и Киева, и Москвы. Генсек призвал проявить прагматичность и сделать всё для обеспечения доступа российских и украинских агропродукции и удобрений на глобальные рынки. Так он ответил на вопрос, возможно ли существование зерновой сделки без России.

Ранее, во время саммита Россия — Африка председатель Африканского союза Азали Ассумани попросил облегчить доставку российского и украинского зерна на континент. Он отметил, что решение кризиса на Украине позволило бы спасти жизни людей, зависящих от поставок продовольствия. При этом Ассумани выразил готовность к совместной работе с Россией и отметил её вклад в решении возникающих конфликтных вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Гутерриш подтвердил приверженность выполнению меморандума с Россией об облегчении экспорта российских удобрений и сельскохозяйственной продукции. Дипломат отметил, что российская сторона ценит усилия ООН в этом направлении, однако вновь напоминает о необходимости конкретных результатов, которыми и будет руководствоваться при решении о возобновлении участия. Перед этим Вершинин призвал Гутерриша не на словах, а на деле призвать США, ЕС и Британию снять незаконные санкции с российского экспорта.

Россия 17 июля 2023 года отказалась продлевать зерновую сделку, которая действовала с 22 июля 2022 года и неоднократно пролонгировалась. Причиной этого решения стало невыполнение Западом условий российской стороны — снятие санкций с экспорта российских сельхозпродукции и удобрений. Президент Владимир Путин заявил, что в рамках соглашения ни одно из положений в интересах России так и не выполнили. Кроме того, Запад мешает даже бесплатным поставкам удобрений нуждающимся странам.