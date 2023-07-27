Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Председатель Африканского союза Азали Ассумани попросил облегчить доставку российского и украинского зерна на континент. Просьбу он озвучил на пленарном заседании саммита Россия — Африка 27 июля. Ассумани отметил, что решение кризиса на Украине позволило бы спасти жизни людей, зависящих от поставок продовольствия.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Наш континент в настоящее время испытывает серьёзное воздействие цен на продовольствие, поэтому мы обращаемся ко всем участникам процесса с большой просьбой облегчить доставку как украинского, так и российского зерна в наши страны», — сказал он.

Ассумани выразил готовность к совместной работе с Россией, которая, по его словам, многое делает для решения возникающих конфликтных вопросов.

«Мы готовы сотрудничать с Россией во всех отраслях, чтобы обеспечить мир и безопасность на континенте», — резюмировал глава Афросоюза.

Ранее во время заседания президент России Владимир Путин пообещал Африке помощь в развитии сельского хозяйства. Глава государства напомнил, что днём ранее обсудил с африканскими коллегами передачу сельскохозяйственных технологий и выразил уверенность, что Африка сможет стать экспортёром продовольствия. Помимо этого, президент сообщил о готовности бесплатно направить зерно африканским странам. В частности, Путин отметил Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрею, в каждую из которых Россия может отправить по 25–50 тыс. тонн зерна. Он заявил, что страна является солидным и ответственным поставщиком, а те, кто утверждает обратное, извращают факты и говорят неправду.

Саммит Россия — Африка стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге. Ожидается, что на нём подпишут значимые соглашения и утвердят план партнёрства России и стран Африканского континента, а также обсудят зерновую сделку, продовольствие, энергетику и ряд других важных вопросов. Как отмечали российские власти, мероприятие проводится, несмотря на давление западных стран на африканские государства.