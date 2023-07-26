Ниамей, 27 июля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Одна из главных причин государственного переворота, который произошёл в Нигере, — это фактическое отсутствие политической системы, когда армия становится единственным инструментом разрешения внутренних противоречий. Об этом корреспонденту ИА Регнум 27 июля заявил Николай Щербаков, ведущий научный сотрудник института стран Азии и Африки МГУ, профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ.

Michael Kappeler/dpa/globallookpress

Ранее, в ночь на 27 июля, группа военных в Нигере объявила о свержении главы государства Мохамеда Базума. Свои действия мятежники объяснили «ухудшающейся ситуацией с безопасностью и плохим управлением». Встала работа всех учреждений.

Как пояснил Щербаков, в Нигере наблюдается достаточно тривиальная ситуация. В зоне Сахеля (объединяющего целый ряд государств Западной и Центральной Африки южнее Сахары) военные перевороты происходят регулярно. За последние четыре-пять лет их там было семь-восемь. В случае с Нигером это отсутствие политической структуры, не развитые политические партии, отсутствие общенациональных сил, которые давали бы населению возможность выпускать пар и боролись бы с тем, что вызывает недовольство рядовых граждан и социальных групп.

«А накапливающееся недовольство требует выхода, а стало быть, армейские структуры — единственная организованная сила — сплошь и рядом становятся инструментом разрешения внутренних социально-экономических противоречий», — считает Щербаков.

Он пояснил, что руководство вооружённых сил — это, как правило, люди с образованием. И такие люди немного больше, чем рядовые граждане, понимают структуру власти и осознают её возможности. Плюс к этому им очень хочется поправить своё материальное положение.

«На всём протяжении развития независимой Африки мы видим абсолютно схожие схемы военных переворотов. В самых разных регионах. И в центральных частях континента, и на востоке, и на западе», — констатировал Щербаков.

Кроме того, как пояснил африканист, в Нигере есть очень серьёзное влияние того, что принято иногда называть исламистским терроризмом. А именно в Западной Африке очень активны радикальные группировки, которые действуют решительно и ни на кого не оглядываются.

«И когда государства не справляются с противодействием, военным кажется, что они знают, как решить эту проблему, чтобы не упускать контроль над ситуацией», — заметил эксперт.

При этом он отказался рассматривать случившееся в Нигере как следствие какого-то столкновения интересов западных держав или попыток выжить оттуда Францию, у которой там очень сильные экономические позиции. Кроме того, он усомнился в том, что соседние с Нигером страны, несмотря на их озабоченность случившимся, решатся устроить интервенцию, чтобы вернуть к власти свергнутого президента.

«Им не хватит на это сил, времени, денег и желания, — убеждён Щербаков. — Тем более что масштаб этого события не определён. Не исключено, что многочисленные переговоры могут дать какой-то эффект и заговорщики/путчисты пойдут на какое-то компромиссное решение».

Что касается свергнутого президента, то он, как рассказал африканист, не проводил в отношении России какой-то конкретной политики — никаких ярко выраженных предпочтений или особых отношений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МИД РФ заявил о своей обеспокоенности тем, что происходит в Нигере. Главное внешнеполитическое ведомство России призвало стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать вопросы путём мирного и конструктивного диалога. Кроме того, Москва надеется, что свернутого президента скоро освободят. Россиянам же пока советуют отказаться от посещения этой страны.

Генсек ООН Антониу Гутерриш уже поговорил по телефону с Базумом и выразил ему поддержку.

Между тем командование Вооружённых сил Нигера солидаризировалось с мятежниками, обосновав это желанием предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность захваченного главы государства.