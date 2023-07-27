МИД призвал стороны конфликта в Нигере к диалогу
МИД России призвал стороны конфликта в Нигере урегулировать кризис с помощью диалога
Москва, 27 июля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России обеспокоено тем, что группа военнослужащих в Нигере объявила об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном 27 июля на сайте дипведомства.
«Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём мирного и конструктивного диалога», — отметила Захарова.
Она надеется на то, что политический кризис скоро получится благополучно урегулировать. Захарова также подчеркнула, что в Москве рассчитывают на скорейшее освобождение Базума.
МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Нигер, если это не связано с острой необходимостью, до тех пор, пока ситуация там не нормализуется.
Группа военных в Нигере в ночь на 27 июля заблокировала президентский дворец, где находится Базума. Участники переворота выступили по местному телевидению и объявили, что отстранили президента от власти, обвинив его в ухудшении безопасности в стране. Они также объявили о закрытии государственных границ и введении комендантского часа.
Как ранее рассказала ИА Регнум доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, Нигер относится к беднейшим странам Африки. Там есть проблемы с обеспечением населения продовольствием, многие страдают от голода.