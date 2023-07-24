Лондон, 24 июля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) испытывают серьёзные проблемы в ходе контрнаступления из-за хорошо выстроенной российскими войсками обороны. Об этом изданию Das Erste заявил старший научный сотрудник — консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что сейчас ни одна армия в мире не имеет практического опыта преодоления такой плотной и тщательно укреплённой системы обороны, какую создала российская армия. По его словам, такого в Европе не было со времён Второй мировой войны.

Эксперт добавил, что сейчас на Украине военные переключились на пехоту, на пешие операции.

«Каждая атака, каждое продвижение измеряется не километрами, а метрами. Боеприпасы надо подвозить пешком, потому что не хочется подставлять свою технику под удар российской артиллерии или беспилотников», — указал Гади.

По его мнению, ошибки, которые привели к неудачам в контрнаступлении, следует искать, прежде всего, на высшем уровне.

«Операция была плохо спланирована и организована. Отсутствовала координация действий наступающих подразделений», — отметил консультант.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины 4 июня начали давно обещанное наступление на разных участках фронта. Российские войска сорвали все атаки украинской армии.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось. Глава государства добавил, что потери украинских войск с начала наступательных действий в начале июня уже превысили 26 тыс. человек.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский признал, что не смог начать контрнаступление весной из-за отсутствия оружия и достаточного количества боеприпасов. Он добавил, что также не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более что учебные миссии проводились за пределами Украины.

Военный обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео указал, что киевские генералы начали атаку, не подготовив должным образом армию и не обеспечив её необходимым вооружением. Он констатировал, что контрнаступление не продвигается на протяжении 48 дней — командованию ВСУ стоило дольше готовить военных. В частности, солдат нужно обучить специальной технике ведения боя, разбираться в механике и геологии, взрывном деле, обладать тактическим видением и уметь принимать решения в перестрелке. Вместе с тем эксперт не снимает вины и с НАТО, которое не поставило технику.