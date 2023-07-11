Москва, 11 июля, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 11 июля, что украинские войска за весь период попыток наступления с 4 июня не достигли целей ни на одном из направлений.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг», — сообщил глава Минобороны.

Шойгу также отметил, что украинские войска не прекращают предпринимать попытки наступления, но прорвать российскую оборону не могут.

«ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», ведут активные боевые действия. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии», — заявил министр.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что у контрнаступления украинской армии имеются серьёзные проблемы. Он отметил, что в своих попытках ВСУ встретили яростное сопротивление российских военных, подготовивших качественную оборону. Генсек также заявил, что ход конфликта «по определению непредсказуем», а потому он может идти дольше, чем могло ожидаться.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня президент России Владимир Путин рассказал, что потери украинских войск в 10 раз больше, чем у российской армии. По данным на тот момент, ВСУ потеряли 186 танков и 418 бронемашин. Позднее глава государства уточнил, что только на ореховском направлении с момента контрнаступления ВСУ потеряли 780 бронемашин и 259 танков.

Бывший советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор прокомментировал контрнаступление украинской армии и заявил, что власти США специально готовили украинскую сторону, чтобы ослабить Россию и присвоить её ресурсы. По его словам, вместо этого Вашингтон уничтожил украинскую нацию.

Перед этим экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что украинские войска потеряли более 330 тыс. человек погибшими и пропавшими без вести. Он подчеркнул, что Киев при этом всячески пытается занизить эти цифры.