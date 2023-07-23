Посёлок Стрельна, Санкт-Петербург, 23 июля, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили рекордное количество иностранной техники в зоне спецоперации за минувшие сутки. Об этом президент России Владимир Путин сообщил 23 июля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА Регнум

Лукашенко в ходе переговоров заявил, что, по его данным, за один бой были уничтожены более 15 немецких танков Leopard и свыше 20 американских машин Bradley, ранее переданных в помощь Киеву.

«Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», — согласился Путин.

По его словам, в бой были брошены украинские подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на встрече с Лукашенко отметил, что потери украинских войск с начала наступательных действий в начале июня уже превысили 26 тыс. человек. Ранее он заявил, что мобилизационный ресурс ВСУ стремительно истощается, контрнаступление не даёт никакого результата, а западные кураторы разочарованы Киевом.