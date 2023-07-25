Донецк, 25 июля, 2023, 11:51 — ИА Регнум. В зоне СВО российские военные уничтожили около 30% техники ВСУ, которую украинская сторона получила из-за рубежа для контрнаступления, заявил 25 июля врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

Сергей Корсун ИА REGNUM

«То, что сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено в районе 30% [техники ВСУ]», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко президент России Владимир Путин заявил, что в зоне СВО за сутки 22 июля российские военные уничтожили рекордное количество иностранной военной техники.

При этом Лукашенко отметил, что за один бой российские войска уничтожили более 15 танков Leopard (Германия) и более 20 БМП Bradley (США).

20 июля российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что предоставляемая Вашингтоном Украине военная помощь не спасёт украинскую власть, а только «продлит агонию режима».

Он напомнил о жертвах среди мирных людей в результате применения ВСУ западного оружия.