Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 июля выступит с заявлением для СМИ по итогам двухдневного саммита Россия — Африка, сообщил 27 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС Владимир Путин

«Сама встреча в верхах — то, что называется саммитом, — это будет завтра [28 июля]», — сказал он.

После этой встречи президент выступит с заявлением для СМИ и расскажет о состоявшихся переговорах.

Саммит начинает свою работу сегодня, 27 июля. В преддверии его начала в Санкт-Петербург ещё накануне, 26 июля, прибыли представителя ряда приглашённых стран.

В этот день Путин в Константиновском дворце провёл встречу с главой правительства Эфиопии Абием Ахмедом. Президент напомнил в ходе встречи, что Эфиопия была первой страной в Африке, с которой Москва заключила дипломатические отношения.

Россия подготовила ряд документов для подписания, в том числе по сотрудничеству с Эфиопией в сфере использования атомной энергии.

В Санкт-Петербурге 26 июля представители России и Сомали подписали два межправительственных соглашения.