Москва, 22 июля, 2023, 11:54 — ИА Регнум. В ближайшие 10 лет мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию вырастет на 15%, считает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила корреспонденту ИА Регнум, отвечая на вопрос, сбудется ли прогноз учёных, обнародованный Guardian, согласно которому волны жары, прокатывающиеся по планете, могут обернуться резким подорожанием продовольствия.

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Лебединская согласилась, что в настоящее время система национального продовольственного обеспечения подвержена серьёзным изменениям. Причём, помимо природных факторов, положение дел усугубляется геополитическими проблемами.

«Согласно совместному прогнозу OECD — FAO, представленному в 2019 году, в ближайшие 10 лет мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию вырастет на 15%, в то время как сельскохозяйственное производство за счёт интенсификации — примерно на 14%», — заметила в связи с этим экономист.

Также она напомнила, что в начале 2020 года президент России утвердил обновлённую версию Доктрины продовольственной безопасности РФ. Показатель российской самообеспеченности полностью соответствует нормативам по таким важным группам продовольственных товаров, как зерно, растительное масло, мясо, сахар, рыба и овощи, а в некоторых случаях и превышает их.

«По зерну уровень самообеспеченности ещё в 2021 году составлял 150,7% (185,5% на начало 2023 года), по маслу растительному — 176,6% (221,1% в 2023 году), сахару — 100%, мясу — 100,2% (101,6% в 2023 г.), обеспеченность рыбой на начало 2023 года составила 153,2%», — рассказала Лебединская.

В 2022 году посевные площади были увеличены более чем на один миллион гектаров — возросли посевные площади гречихи, сахарной свеклы, рапса, сои, а также картофеля и овощей открытого грунта.

Что касается других стран, то, как отметила Лебединская, определённые проблемы с обеспечением продовольствием испытывают жители беднейших стран Африки (Конго, Руанда, Мали, Сенегал, Нигер, Чад, Малави, ЦАР и др.) и Азии (Афганистан, Непал, Йемен, Мьянма, Бангладеш, Пакистан, Камбоджа, Лаос и т.д.).

В 2020 году от голода страдало от 720 до 811 млн людей. Почти каждый третий человек в мире (2,37 млрд) не имел доступа к достаточному количеству продовольствия. И эта цифра продолжает увеличиваться.

Как полагает Лебединская, в свете неблагоприятных климатических прогнозов с высокой вероятностью можно предположить, что список стран, которые не обеспечивают своему населению продовольственную безопасность, продолжит расти.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению профессора в области изучения атмосферы в Университете Лидса Джона Маршама, мнение которого процитировала Guardian, из-за жары растут риски потери крупных урожаев одновременно в разных регионах мира. А это неизбежно сказывается на доступности и цене продовольствия.

До этого биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов рассказал ИА Регнум, что температура на планете повышается каждый год, пусть и немного. Если человечеству не удастся повлиять на эту ситуацию, то через 300 лет столбик термометра может в среднем вырасти на 100 градусов по Цельсию. Ученый не исключил, что в ближайшие годы Москву ждут новые температурные рекорды. Кроме того, из-за усиления жары растёт риск лесных пожаров, которые могут привести к тому, что концентрация угарного газа в атмосфере повысится до несовместимых с жизнью человека значений.

Мрачные прогнозы дают и китайские эксперты. По их словам, аномальная жара создаст цепную реакцию и вызовет множество экстремальных погодных явлений, которые прежде не наблюдались. Случится это в следующие 30–40 лет.