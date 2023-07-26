Ниамей, 27 июля, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Военные Республики Нигер объявили о смещении с поста президента страны Мохамеда Базума и закрытии границ государства. Об этом 27 июля сообщает агентство Reuters.

usaraf.army.mil Солдаты армии Нигера

Представители захвативших власть в Нигере военных выступили по национальному телевидению с обращением. В нём они заявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума с поста главы государства, а также о закрытии границ страны и приостановке работы всех учреждений Нигера.

«Границы страны закрыты, объявляется общенациональный комендантский час», — указали военные. Кроме того, они предупредили о нежелательности любого иностранного вмешательства.

Также уточняется, что солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телевидению.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Нигере произошла попытка государственного переворота, президента страны Мохамеда Базума после неудачных переговоров задержала его же гвардия.

Офис Базума в свою очередь объявил, что за попыткой мятежа стоят отдельные охранники, пытавшиеся заручиться поддержкой Национальных вооруженных сил и Национальной гвардии.

При этом, по данным Reuters, толпы сторонников президента собиралась у здания национальной ассамблеи в Ниамее, призывая освободить Базума, прежде чем ее разогнала полиция.

По данным портала Jeune Afrique, возможной причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Позже президент Бенина Патрис Талон сообщил, что отправится в Нигер, чтобы урегулировать ситуацию вокруг лидера страны. Он заявил, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провёл телефонный разговор с президентом Нигера Базумом и выразил ему поддержку после попытки государственного переворота в республике.