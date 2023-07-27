Москва, 27 июля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу примет участие в военном параде в Пхеньяне, сообщили 27 июля в Минобороны РФ. Парад посвящён 70-летию победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950–1953 гг.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Сергей Шойгу во время переговоров с главой военного ведомства КНДР генералом армии Кан Сун Намом в Пхеньяне

27 июля в Пхеньяне состоялась встреча Шойгу и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Её участники обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности.

«Сегодня глава российского оборонного ведомства примет участие в военном параде, посвящённом 70-летию победы корейского народа в отечественной освободительной войне 1950–1953 годов», — заявили в Минобороны.

Ким Чен Ын и Шойгу утром 27 июля посетили «Выставку вооружений — 2023», а затем посмотрели концерт, посвящённый 70-летию окончания корейской войны.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу прибыл в Северную Корею 25 июля по приглашению северокорейского руководства. 26 июля он встретился с северокорейским коллегой Кан Сун Намом.

Северокорейское агентство ЦТАК также сообщило о встрече Шойгу с Ким Чен Ыном 27 июля.

Участники переговоров обсудили оборонные вопросы и вопросы безопасности. Глава Минобороны передал лидеру Северной Кореи письмо президента России Владимира Путина.