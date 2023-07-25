Москва, 25 июля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Делегация Минобороны России посетит Северную Корею, сообщили 25 июля в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«25–27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что этот визит будет способствовать укреплению военных связей России и Северной Кореи и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Компартия Китая распространила информацию о планах китайской делегации посетить Северную Корею. Пекин получил от Пхеньяна приглашение принять участие в праздновании годовщины 70-летия перемирия в Корейской войне.

В Северной Корее запланированы торжества по случаю 70-летия окончания Корейской войны — войны между северной и южной частями Корейского полуострова, которая началась в 1950 году.

В этой войне Китай и СССР поддерживали Север, США — Юг. 27 июля 1953 года в Пханмунджоме стороны подписали соглашение о перемирии при участии ООН, США и Китая.