Москва, 26 июля, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Сожжение Корана в Дании — экстремистский акт, достойный осуждения, заявила 26 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Global Look Press/Loredana Sangiuliano

«Мы резко осуждаем это и аналогичные экстремистские акты. Проявлять неуважение к любой религии неуместно», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля в Копенгагене у посольства Египта состоялась акция сожжения Корана. Затем такая же акция прошла у посольства Ирака.

На следующий день, 25 июля, две аналогичные акции прошли также у египетской дипмиссии и у посольства Турции.

Их осуществила организация «Датские патриоты», демонстративно уничтожившая Коран 21 июля у египетского посольства в Копенгагене и 22 июля — у посольства Ирака.

МИД Турции призвал датские власти принять необходимые меры, чтобы не допустить новых акций. В МИД Ирака выразили своё возмущение происходящим в Дании.

20 июля шведская полиция выдала разрешение на акцию протеста возле иракского посольства в Стокгольме, включающую сожжение Корана и флага Ирака. Акции проходят на фоне согласия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на вступление Швеции в НАТО.