Копенгаген, 26 июля, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Акцию с сожжением священной книги мусульман Корана провела второй раз за день радикальная группировка у посольства Турции в Копенгагене. Трансляция велась 25 июля с места событий в социальных сетях.

Иван Шилов ИА Регнум Осквернение Корана

Уточняется, что пять членов объединения «Датские патриоты», отличающегося радикальными взглядами, провели акцию с сожжением Корана у посольства Турции. За несколько часов до этого участники этой же радикальной группировки сожгли священную книгу мусульман у дипмиссии Египта.

Кроме того, представители этой же радикальной группы накануне подожгли Коран возле здания дипломатического представительства Ирака.

Ранее ИА Регнум сообщало, что допуск публичного осквернения Торы и Библии в Стокгольме властями Швеции подвергло критике министерство иностранных дел Пакистана. В пакистанском диппредставительстве указали, что оскорбительные акты религиозной ненависти не могут быть оправданы свободой слова и мнений.

Мужчина 30 лет получил разрешение на проведение акции, включающей публичное сожжение священных книг — Библии и Торы — у посольства Израиля в Стокгольме. Мужчина указал, что акция планируется как ответ на осквернение и сожжение Корана в столице Швеции.