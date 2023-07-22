Копенгаген, 22 июля, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Участники правоэкстремистской группы «Датские патриоты» 22 июля провели акцию у здания посольства Ирака в Копенгагене, которая включала в себя сожжение копии Корана и осквернение национального флага Ирака. Трансляция акции велась на страницах группы в соцсетях.

Global Look Press/ Catherine Leblanc / Godong

Участие в акции, судя по кадрам трансляции, принимали не более пяти человек.

Ранее разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме выдали власти Швеции. В результате участники акции не стали сжигать копию священной для мусульман книги, однако истоптали её.

Ещё одна такая акция была проведена в Стокгольме месяцем ранее, в июне 2023 года. Попытки экстремистов проводить такие акции и их согласование властями Швеции вызвали осуждение со стороны целого ряда арабских стран, включая Турцию и Египет. В Багдаде у здания посольства Швеции прошла массовая акция протеста. Митингующие взяли здание штурмом. Премьер-министр Ирака заявил о высылке посла Швеции.

Проблема состоит в том, что в Европу переезжают целые семьи мигрантов, в том числе нелегально, и происходят столкновения этнических европейцев с приезжими, а радикалы на этом фоне организовывают провокации, отметил ранее в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов. Шведским властям следовало бы бороться со своими радикалами, но они относятся к происходящему на удивление индифферентно, отметил эксперт.