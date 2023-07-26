Москва, 26 июля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Генсек ЮНЕСКО Одре Азуле превысила полномочия, обвинив Россию в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы. Об этом на брифинге 26 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы с крайним недоумением увидели опубликованный на сайте ЮНЕСКО пресс-релиз, где речь идет об, как там написано, «осуждении российских атак, нанесённых по буферной зоне объекта всемирного наследия — исторический центр Одессы», — сказала Захарова.

Дипломат указала на то, что гендиректор ЮНЕСКО в очередной раз превысила полномочия, назначив Россию виновной, как она сказала, в атаках, агрессии и умышленном уничтожении культурных объектов.

Как сообщало ИА Регнум, власти Одессы опубликовали сообщение о том, что Спасо-Преображенский кафедральный собор значительно повреждён во время взрывов, которые произошли в ночь на 23 июля. Они указали, что ночью в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). При этом российская сторона не раз подчёркивала, что ВС России не наносят ударов по гражданским целям.

В Минобороны России 23 июля заявили, что информация о поражении российскими военными Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что наиболее вероятной причиной разрушения храма стало попадание украинской зенитной ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 24 июля заявил, что российские военные никогда не наносят удары по объектам инфраструктуры, тем более храмам и церквям.

Захарова 23 июля также заявила, что вина за повреждения одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора лежит на Украине. Она отметила, что у Киева после всех его действий в отношении памятников и православных храмов нет никакого права апеллировать ни к закону, ни к вере.