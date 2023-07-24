Неудачи Украины вызваны отсутствием оружия и военной подготовки
La Repubblica: провалы Украины вызваны отсутствием военной подготовки и оружия
Рим, 24 июля, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Украинские военные начали контрнаступление без должной подготовки к прорыву линий обороны, не имея необходимого для этого вооружения и практического военного опыта. Свой взгляд на ситуацию изложил военный обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.
Как пояснил журналист, киевские генералы начали атаку, не подготовив должным образом армию и не обеспечив ее необходимым вооружением.
«Огромные танки Leopard 2 оказались обездвижены на минах, американские Bradley остановились на линии перекрестного огня, и никто не позаботился о создании прохода. Не оказалось даже танков с подъёмниками, чтобы убрать с пути подбитые машины — они неделями остаются брошенными в поле», — признал автор.
Ди Фео констатировал, что контрнаступление не продвигается на протяжении 48 дней — командованию ВСУ стоило дольше готовить военных. В частности, солдаты должны быть обучены специальной технике ведения боя, разбираться в механике и геологии, взрывном деле, обладать тактическим видением и уметь принимать решения в перестрелке. Вместе с тем эксперт не снимает вины и с НАТО, которое не поставило технику.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ будут ещё недолго в наступлении, осенью последует перерыв в активных военных действиях, а к весне противостояние закончится. О своих прогнозах в СВО заявил командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
По мнению военного эксперта, ВСУ хватит сил и возможностей наступать лишь до конца августа.
Очередной накат укронатовских формирований захлебнулся после ответного огня ВС РФ, среди которых был и личный состав батальона «Юг-Ахмат» под руководством Мусы Борзиева с позывным Зверобой.