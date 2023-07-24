Рим, 24 июля, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Украинские военные начали контрнаступление без должной подготовки к прорыву линий обороны, не имея необходимого для этого вооружения и практического военного опыта. Свой взгляд на ситуацию изложил военный обозреватель итальянской газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Как пояснил журналист, киевские генералы начали атаку, не подготовив должным образом армию и не обеспечив ее необходимым вооружением.

«Огромные танки Leopard 2 оказались обездвижены на минах, американские Bradley остановились на линии перекрестного огня, и никто не позаботился о создании прохода. Не оказалось даже танков с подъёмниками, чтобы убрать с пути подбитые машины — они неделями остаются брошенными в поле», — признал автор.

Ди Фео констатировал, что контрнаступление не продвигается на протяжении 48 дней — командованию ВСУ стоило дольше готовить военных. В частности, солдаты должны быть обучены специальной технике ведения боя, разбираться в механике и геологии, взрывном деле, обладать тактическим видением и уметь принимать решения в перестрелке. Вместе с тем эксперт не снимает вины и с НАТО, которое не поставило технику.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ будут ещё недолго в наступлении, осенью последует перерыв в активных военных действиях, а к весне противостояние закончится. О своих прогнозах в СВО заявил командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

По мнению военного эксперта, ВСУ хватит сил и возможностей наступать лишь до конца августа.

Очередной накат укронатовских формирований захлебнулся после ответного огня ВС РФ, среди которых был и личный состав батальона «Юг-Ахмат» под руководством Мусы Борзиева с позывным Зверобой.