Вашингтон, 23 июля, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не смог начать контрнаступление весной из-за отсутствия оружия. Об этом 23 июля пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«У нас были планы начать весной. Честно говоря, мы не смогли, так как у нас не было достаточно боеприпасов и оружия», — приводит его слова издание.

Он добавил, что не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более что учебные миссии проводились за пределами Украины.

Он также отметил, что Россия получила много времени построить несколько рубежей обороны, из-за чего темп контрнаступления оказался более медленным, чем планировалось.

Ранее американская газета The Wall Street Journal написала, что, когда Украина начала масштабное контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия, которые необходимы. Но они надеялись, что мужество и находчивость украинцев возьмут верх, однако этого не произошло.

Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что украинское контрнаступление провалилось.