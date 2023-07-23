Мелитополь, 23 июля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Запорожская область наградит орденами журналистов, попавших под обстрел ВСУ. Об этом 23 июля сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Кирилл Зыков/РИА Новости Фотография в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве

Он отметил, что журналисты корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков, а также фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский будут награждены орденом «За заслуги перед Запорожской областью».

Погибший военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв будет удостоен этой награды посмертно.

Также глава региона рассказал, что состояние трёх раненых журналистов стабильное, они в сознании и получают необходимую медицинскую помощь.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля в Минобороны сообщили, что группа журналистов, готовившая материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Запорожской области, попала под артиллерийский удар со стороны Украины. Один из журналистов скончался. Жизни ещё трёх раненых ничто не угрожает, они получают всю необходимую помощь, добавили в ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всё указывает на то, что атака на группу российских журналистов в Запорожской области была осуществлена не случайно. Она добавила, что у России нет иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут закрыть глаза на очередной теракт Киева, но виновные в жестокой расправе над журналистами, а вместе с ними и те, кто поставляет Киеву кассетные снаряды, понесут наказание.